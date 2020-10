Altri due positivi nella Juventus Under 23. Lo ha comunicato la società bianconera attraverso una nota ufficiale: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del giocatore Tommaso Barbieri e di un componente dello staff". ​Si aggiungono all'allenatore Zauli, al giocatore Lucas Rosa e a un altro membro dello staff per un totale di cinque casi.