Buone notizie in casa Juventus in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera. Paulo Dybala ha infatti svolto l'intera seduta in gruppo. Questo il report di oggi del club bianconero: "Dopo il rientro dalla Russia e la seduta di scarico, entrambi avvenuti nella giornata di ieri, questa mattina la squadra si è ritrovata sotto il sole del Training Center per una nuova giornata di lavoro.



Mancano due giorni al prossimo match che vedrà i bianconeri scendere in campo a Milano, contro l'Inter. Il Derby d'Italia, in programma per domenica alle ore 20.45, sarà valevole per la nona giornata di campionato.



Una sfida da sempre affascinante, una gara che la Juventus vorrà affrontare nel migliore modo possibile per prolungare l'importante striscia di risultati utili consecutivi ottenuti tra Serie A e Champions League.



Per farlo questa mattina il gruppo si è concentrato sulla costruzione della manovra e coloro che non hanno giocato mercoledì sera hanno chiuso l'allenamento odierno con una partitella su campo allungato.



Paulo Dybala ha svolto intera seduta di allenamento in gruppo".