Sospiro di sollievo per la Juventus e Leonardo Bonucci: dagli esami strumentali a cui si è sottoposto quest'oggi, il difensore non ha riscontrato nessuna lesione muscolare. Sarà pertanto valutato giorno dopo giorno.



IL COMUNICATO - Stando a quanto comunicato dalla Juventus, infatti, "gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno". Difficile comunque che si possa vedere contro il Barcellona, nel match di Champions in programma mercoledì.