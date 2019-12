La notizia era già nell'aria, ma ora è diventata ufficiale. Exor ha firmato con Cir l'accordo per rilevare il 43,78% di Gedi (il gruppo editoriale di cui fanno parte i quotidiani La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX oltre alle emittenti Radio Capital e Radio Deejay) a 0,46 euro per azione con un esborso di 102,4 milioni di euro. Al termine dell'operazione da realizzare tramite una società di nuova costituzione verrà lanciata un'OPA (Offerta di Pubblico Acquisto) allo stesso prezzo. Cir reinvestirà nella nuova società per una quota pari al 5% di Gedi.



Rodolfo De Benedetti conferma: "Passiamo il testimone ad un azionista di primissimo livello".

John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, commenta: "Con questa operazione ci impegniamo in un progetto imprenditoriale rigoroso, per accompagnare Gedi ad affrontare le sfide del futuro. Il giornalismo di qualità ha un grande futuro, se saprà coniugare autorevolezza, professionalità e indipendenza con le esigenze dei lettori".