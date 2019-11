Exor punta alla scalata del gruppo De Benedetti. La holding di FCA, presieduta da John Elkann, tratta l'acquisto del 45,7% di Gedi in capo alla Cir dei fratelli Marco, Edoardo e Rodolfo De Benedetti. Il gruppo Agnelli, già in possesso del 6,2% delle azioni, acquisirebbe così il controllo (52%) dell'editoriale che pubblica, tra gli altri, i quotidiani La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX e possiede emittenti come Radio Capital e Radio Deejay. Elkann affiancherebbe Gedi a The Economist, il settimanale economico britannico del quale è primo socio con il 43,4%.



La conferma è arrivata in una nota diffusa dalla Cir: "Su richiesta della Consob, Cir informa che sono in corso discussioni con Exor concernenti una possibile operazione di riassetto dell'azionariato di Gedi che condurrebbe all'acquisizione del controllo su Gedi da parte di Exor".

Il cda di Cir è convocato lunedì per esaminare l'operazione che cambierebbe parte degli assetti dell'editoria italiana. L'annuncio segue lo scontro nella famiglia De Benedetti tra il padre Carlo, 85 anni, editore storico de La Repubblica e i tre figli che hanno respinto una proposta di acquisto del 30% della Gedi avanzata dallo stesso ingegnere, ormai lontano da ogni incarico societario. Carlo ha accusato i figli di non essere in grado di svolgere il mestiere di editore.