Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida della Juventus contro il Friburgo, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall'1-0 dell'andata all'Allianz Stadium firmato Angel Di Maria. Fischio d'inizio del match giovedì 16 marzo alle ore 18:45. L'appuntamento è all'Europa-Park Stadion. Fra i tifosi bianconeri, c'era grande attesa per la scelta di Allegri sugli acciaccati Di Maria e Chiesa: entrambi figurano nella lista dei convocati.



I CONVOCATI della JUVENTUS



1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahović, 11 Cuadrado, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli, 45 Barrenechea, 46 Compagnon



FRIBURGO-JUVENTUS

Data partita: 16-03-2023

OrarIo: 18.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (253 del satellite), TV8

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, tv8.it