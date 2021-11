L'espressione 'Corto muso' è un neologismo, ora è ufficiale. Massimiliano Allegri e il suo "Corto muso' entrano a far parte della lingua italiana e del vocabolario Treccani.



Ecco la spiegazione: "L'espressione "Corto muso" viene usata per descrivere le vittorie ottenute col minimo distacco, come quando un cavallo in gara primeggia su un altro al fotofinish, solo grazie a una porzione del suo muso.



Ma se "corto muso" è nata nel mondo dell'ippica, è stato attraverso il calcio che si è diffusa fino a diventare un modo di dire piuttosto comune, soprattutto nel giornalismo sportivo. Nell'aprile 2019 la rese celebre Massimiliano Allegri, allora come oggi allenatore della Juventus, usandola per spiegare che l'importante era vincere, e che una rete o un punto di vantaggio erano sufficienti.



Il concetto può apparire tautologico a chi non segue il dibattito calcistico, ma riassume – per farla semplicissima – la divergenza di vedute tra gli allenatori che puntano al risultato e quelli che puntano al "bel gioco".



Per approfondire, trovate "corto muso" nella sezione Neologismi del nostro sito Treccani.it!".