IL COMUNICATO - Domani sarà una giornata molto importante: allenamento al mattino e poi, nel primo pomeriggio, partenza per Villar Perosa per la tradizionale partitella "in famiglia". Partitella alla quale non prenderanno parte Benatia e De Sciglio, a causa di un affaticamento muscolare. I due giocatori saranno però regolarmente presenti a Villar.