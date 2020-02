Buone notizie per Maurizio Sarri dall'infermeria della Juve. Come da programma, è tornato oggi in gruppo Federico Bernardeschi, ma non solo. A sorpresa si è rivisto coi compagni Sami Khedira, reduce da un intervento di pulizia artroscopica al ginocchio sinistro. A parte Pjanic, che dovrebbe saltare la Spal per poi tornare in Champions dal 1' contro il Lione.



RIECCO KHEDIRA - Questo il report ufficiale del club bianconero: "La Juventus giocherà la prossima sfida di campionato sabato, alle 18, a Ferrara contro la SPAL: dopo il giorno di riposo di ieri, i bianconeri sono tornati in campo ogginel pomeriggio per cominciare a preparare la gara di campionato. Nel menu della sessione odierna, ripresa con focus sulla parte atletica, lavoro di possesso palla, e partitella. Pjanic si è sottoposto a seduta fisioterapica come da programma; Bernardeschi e Khedira hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Domani l’appuntamento è fissato al mattino".