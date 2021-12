Dejan Kulusevski salterà la partita di Champions di domani tra Juventus e Malmo e probabilmente anche la prossima di campionato con il Venezia. Lo svedese si è operato per eliminare la sinusite, come riporta un comunicato ufficiale del club bianconero: "Questa mattina Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva".