Prosegue l'avvicinamento della Juve alla sfida di Crotone: come riportato dal sito ufficiale bianconero, gli uomini di Pirlo hanno lavorato oggi in palestra, in attesa dei rientri dei Nazionali.



L'ESITO - Arrivato, intanto, l'esito degli esami ad Aaron Ramsey, che "hanno escluso lesioni muscolari, le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".