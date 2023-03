Due sospiri di sollievo e una tegola importante. È questo il quadro clinico che emerge per ladagli esami strumentali a cui si sono sottoposti questa mattina al JMedical i tre giocatoriLa cattiva notizia riguarda proprio il terzino, trasformato in difensore centrale, brasiliano.Il periodo di recupero prevede il ritorno all'attività dopo la sosta internazionale eFederico Chiesa si è invece sottoposto a unquesti esami, invece, non hanno evidenziato lesioni anche se le sue condizioni sarannonei prossimi giorni.Anche percosì come per Alex Sandro, il probelma era di natura muscolare con iAnche per l'argentino c'è il rischio forfait per la sfida contro la Sampdoria con le sue condizioni che saranno valutate di giorno in giorno.Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali.