L'avv. Giulia Bongiorno, nominato Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha lasciato la carica di Consigliere della Juventus. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Si comunica che, a seguito della nomina a Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del Governo della Repubblica Italiana, l’Avv. Giulia Bongiorno ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Indipendente di Juventus Football Club S.p.A. con decorrenza dal 2 giugno 2018. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, l’Avv. Giulia Bongiorno non risultava detenere, alla data delle dimissioni, azioni di Juventus Football Club S.p.A. Il Presidente, anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, rivolge un sincero ringraziamento a Giulia Bongiorno per il contributo prestato, connotato da professionalità e indipendenza, e formula alla medesima i migliori auguri per il nuovo incarico."