La Juventus ha reso nota la lista presentata all'Uefa per la seconda fase della Champions League: out l'infortunato Cuadrado, Allegri inserisce Spinazzola.



1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Caceres

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 D.Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

17 Mandzukic

18 Kean (Lista B)

19 Bonucci

20 Joao Cancelo

21 Pinsoglio

22 Perin

23 Emre Can

24 Rugani

30 Bentancur

33 Bernardeschi

37 Spinazzola