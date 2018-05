Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, la Juventus ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale le nuove prime maglie per la stagione 2018/19 che esordiranno contro il Verona nella prossima gara di campionato.



Ecco il comunicato:

Reinventarsi, sempre. Guardare avanti, pensare al futuro senza dimenticare un passato da Leggenda, anzi: un passato (e un presente) da #MY7H.

A due giorni dalla vittoria del Settimo, incredibile, Scudetto consecutivo, Juventus presenta oggi il nuovo Home Kit per la stagione 2018/19.

Una divisa che, fedele al principio di innovazione senza compromessi che ispira il Club (ben rappresentato da tutto il mondo “Black And White and More), presenta quest’anno un design semplice e al contempo sfrontato, ispirato dal rispettoverso gli iconici colori bianconeri ma con un look contemporaneo.

Una divisa che i bianconeri indosseranno la prima volta sabato, in occasione della grande festa Scudetto contro il Verona!