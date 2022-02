Arrivano brutte notizie dall'infermeria per la Juventus con Alex Sandro e Weston McKennie che si sono sottoposti oggi agli esami strumentali di rito per capire l'entità dei rispettivi infortuni subiti ieri sera nel corso della gara contro il Villarreal. C'è lesione al soleo per il terzino sinistro, confermata la rottura del secondo e terzo metatarso del piede per il centrocampista.



I COMUNICATI

Alex Sandro, a causa di un trauma contusivo subito durante la partita di ieri sera con il Villarreal, è stato sottoposto questo pomeriggio presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni.



Anche Weston McKennie è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il J|Medical che hanno confermato la presenza di unafrattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane