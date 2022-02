La Juventus perde il suo capitano di serata, Alex Sandro, per infortunio. Il centrale brasiliano ha dato forfait per un problema muscolare accusato nel corso del finale del primo tempo della sfida contro il Villarreal. Un cambio precauzionale per evitare problemi più seri e al suo posto durante l'intervallo Allegri ha scelto di mandare in campo Leonardo Bonucci entrato da nuovo capitano a inizio ripresa senza sprecare uno slot dei cambi.