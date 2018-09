La Juventus è rientrata oggi a Torino dopo la vittoria non senza polemiche ottenuta al Mestalla contro il Valencia in Champions League. Nella tarda mattinata di oggi gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri si sono rimessi subito al lavoro alla Continassa, per preparare la trasferta di domenica sera a Frosinone.

Chi non ha preso parte all'allenamento di scarico è Sami Khedira che si è sottoposto oggi ad esami strumentali dopo essere stato costretto a chiedere il cambio nel corso del primo tempo per un problema alla coscia sinistra. Gli esami hanno evidenziato una lesione e per questo il giocatore sarà costretto a saltare almeno 3 settimane e, di conseguenza anche la gara contro il Napoli prevista per il 29 settembre.



Ecco il comunicato.

Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno rilevato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Anche Douglas Costa è uscito anzitempo dal terreno di gioco del Mestalla, ma le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani.