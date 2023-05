Ilha accettato il patteggiamento trae ProcuraFederale per la manovra stipendi:e per altri imputati, tra cui Paratici, Nedved e Cherubini.Il testo:composto dai Sigg.ri:Carlo Sica – PresidenteAmedeo Citarella – Componente (Relatore)Andrea Giordano – Componente (Relatore)Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)Paolo Fabricatore – Rappresentante AIAall’udienza del giorno 30 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27907/336pf22-23/GC/gb del 19 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri F. P., P. N., F. C., P. M., S. B., G. M. e C. G., nonché nei confronti della società Juventus FC Spa, per i capi di incolpazione di cui al deferimento stesso, letti gli accordi ex art. 127 CGS provenienti dai deferiti e dalla Procura Federale, ha assunto la seguenteDECISIONEll Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dato atto delle proposte di accordo depositate, visto l’art. 127 CGS, le dichiara efficaci e applica le seguenti sanzioni:- per la società Juventus FC Spa, euro 718.240,00 (settecentodiciottomiladuecentoquaranta/00) di ammenda;- per il sig. F. P., euro 47.000,00 (quarantasettemila/00) di ammenda;- per il sig. P. N., euro 35.250,00 (trentacinquemiladuecentocinquanta/00) di ammenda;- per il sig. F. C., euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) di ammenda;- per il sig. C. G., euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) di ammenda;- per il sig. P. M., euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;- per il sig. G. M., euro 11.750,00 (undicimilasettecentocinquanta/00) di ammenda;- per il sig. S. B., euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2023