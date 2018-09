Dopo l'annuncio del lancio, per il 2019, della criptovaluta bianconera, la Juventus oggi rilancia con un'ulteriore partnership. E' ufficiale l'accordo con Copa Futbol per la produzione di maglie d'epoca. Questo il comunicato apparso sul sito di Copa: "Con questa collezione vogliamo celebrare la ricca storia della Juventus. Con i molti scudetti e trofei internazionali vinti. In questa collezione torniamo allo scudetto del 1952 quando John Hansen è diventato il miglior realizzatore della Serie A con 30 goal. Celebriamo anche il primo importante titolo europeo bianconero: la Coppa UEFA nel 1977, con la maglia di casa e fuori casa di quella stagione. Durante la stagione 1983-84 Platini ha guidato la Juve al suo 21° scudetto e ha vinto la Coppa delle Coppe europee con una maglia gialla distintiva. La collezione è completata da due felpe retrò classiche e una "My First Juventus Shirt" per i fan più giovani. Tutti i nostri articoli, prodotti ufficiali della Juventus, sono realizzati con cura e orgoglio utilizzando solo tessuti di altissima qualità per creare il rinomato aspetto retrò di COPA. Tutti gli articoli sono confezionati e spediti in luxury gift boxes".