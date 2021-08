Nuovo caso di Covid-19 nella Juventus: il club bianconero ha comunicato ufficialmente la positività di un nuovo componente del gruppo squadra della formazione Under 19. "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un giocatore dell’Under 19. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento", recita la nota.