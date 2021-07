Nuova avventura per, che lascia nuovamente la, per una cifra che complessivamente (tra prestito, riscatto e bonus) si aggireràIl comunicato del club bianconero:Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del Torino: è infatti ufficiale il prestito, per una stagione (fino al 30 giugno 2022), con diritto di riscatto.Nato a Zagabria nel 1995 e bianconero dal 2016, Marko in questi anni ha anche militato, sempre in prestito, nelle fila di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht e Genoa.In bocca al lupo per questa nuova avventura!- Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca.Pjaca è nato il 6 maggio 1995 a Zagabria, in Croazia. Cresciuto calcisticamente tra le fila della Dinamo Zagabria e della Lokomotiva Zagabria, ha esordito con quest'ultima nella 1.NHL, la massima serie croata, nella stagione 2011-'12. Dopo tre anni è tornato alla Dinamo, formazione con la quale ha giocato fino al 2016. Acquistato dalla Juventus nel luglio 2016, ha esordito in Serie A il 27 agosto contro la Lazio. Per lui esperienze anche con la maglia dello Schalke 04, della Fiorentina e dell'Anderlecht, prima dell'ultima stagione disputata tra le fila del Genoa.Pjaca vanta pure 24 presenze e 1 gol con la nazionale della Croazia, squadra con cui ha raggiunto il secondo posto ai Campionati del Mondo di Russia 2018.Tutto il Torino Football Club accoglie Pjaca con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!