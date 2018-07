La trattativa è stata annunciata a maggio, per poi essere portata a termine in questi giorni: l'attaccante Pablo Moreno, classe 2002 e uno dei migliori prodotti della Cantera del Barcellona, è un nuovo calciatore della Juventus. Lo spagnolo arriva con numeri sbalorditivi: ha segnato oltre 200 gol nelle giovanili blaugrana. Il giovane talento, assistito dal fratello di Pep Guardiola, era seguito anche dai grandi club inglesi e verrà inserito (sotto età) nella Primavera bianconera allenata da Francesco Baldini.



Intanto il Sassuolo comunica di aver acquistato a titolo definitivo il difensore Giangiacomo Magnani (classe 95, nella scorsa stagione al Perugia in Serie B) dalla Juventus, che si è riservata il diritto di riacquisto.