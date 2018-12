La Juventus in Champions League non avrà a disposizione Mehdi Benatia almeno per la sfida contro lo Young Boys in Champions League. Il difensore si è fermato nel corso dell'allenamento di oggi per un problema al ginocchio destro.



Questo il comunicato ufficiale:

I bianconeri hanno già iniziato ieri a preparare la gara e questa mattina hanno lavorato sugli aspetti tecnico-tattici del match. Durante la seduta si è fermato Medhi Benatia, a causa di un'infiammazione al ginocchio destro.