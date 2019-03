E' ufficiale,. Il precedente contratto del difensore lucchese, classe 1994, alla Juve dal 2015, sarebbe scaduto nel 2021. Contratto prolungato per due anni dunque, e nuovo ingaggio, a. Rugani, ex Empoli, finora in maglia bianconera ha collezionato 81 presenze e 7 gol. Nel suo palmares ci sono tre scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.