Allarme difesa per Massimiliano Allegri in vista della sfida con il Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle 21. Dopo Chiellini, in quarantena perché positivo al tampone, rischia di perdere Leonardo Bonucci. Questo il comunicato del club bianconero: "​Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno". Nessuna lesione, ma la presenza dell'ex Milan e Inter è in dubbio.