La Juventus ha ufficializzato una nuova partnership in vista della prossima stagione. Ne parla così il sito bianconero:



"E’ stato firmato l’accordo di Partnership che legherà fino al 2020 Juventus alla neo Official Bank in China, China Merchants Bank, e che conferma il piano di internazionalizzazione del Club e il forte legame con la Cina.



China Merchants Bank rappresenta l’eccellenza nel campo dei servizi bancari ed è una realtà profondamente radicata nel territorio asiatico, già “Bank of the Year in China 2016” e 11esima tra le banche cinesi nel ranking globale (2017).



Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer – Global Partnership and Corporate Revenues commenta: « Siamo fieri di annunciare questa Partnership, il quinto accordo siglato con un marchio leader nel territorio asiatico nell’ultimo anno e orgogliosi di legarci a una realtà leader come China Merchants Bank. Questo accordo conferma il grande potenziale di un paese come la Cina per l’obiettivo di sviluppo del Club».



La Partnership darà la possibilità a China Merchants Bank, che per la prima volta si associa a una squadra di calcio, di realizzare delle carte di pagamento co-branded utilizzando l’identità visiva Juventus caratterizzata dai suoi simboli riconoscitivi come il logo e la maglia. La banca cinese avrà inoltre la possibilità di offrire una varietà di asset esperienziali dedicati al coinvolgimento dei tifosi e una serie di scontistiche dedicate ai fans bianconeri in Cina.



«La Partnership con Juventus è il primo accordo che China Merchants Bank firma con una squadra di calcio – conclude Zhang Dong, General Manager di China Merchants Bank – La carta di credito co-branded sarà solo una delle molteplici attivazioni dedicate ai tifosi di calcio nel territorio Cinese»".