La Juventus prosegue spedita nel suo lavoro per completare la rosa e sostituire Cristiano Ronaldo ormai ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester United. Vi abbiamo raccontato ieri che la Juventus aveva in pugno Moise Kean, ma che avrebbe aspettato di capire la posizione di Mauro Icardi con il PSG. Il ritorno in bianconero dell'attaccante classe 2000 italiano è però sempre più probabile perché anche in mattinata ci sono stati passi avanti.



NUOVI CONTATTI - Nel corso della mattinata, infatti, la Juventus ha portato avanti nuovi contatti con l'Everton per definire tutti i possibili dettagli della trattativa per Kean. L'accordo è stato virtualmente trovato con il sì dell'Everton alla formula di un prestito biennale con obbligo di riscatto che però scatterà solo a determinate condizioni (raggiungimento della Champions al secondo anno) e al termine del biennio.



ALTRO COLPO - L'accelerata su Kean non esclude però la chiusura anche di un altro colpo anche se la pista Icardi resta complicata. In realtà la possibilità di un altro innesto non è neanche legata al 100% al reparto avanzato, ma ad una questione di liste. Kean è cresciuto nel settore giovanile bianconero e seppur a spezzoni, ha completato i 3 anni che lo rendono a tutti gli effeti un giovane di serie che non occupa slot nelle liste Champions e campionato. Di fatto la possibilità di un altro innesto è possibile anche senza la cessione di altri giocatori. La Juve non si ferma, ultime ore di attesa per il via libera all'affare Kean.