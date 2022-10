Giornata di vigilia in casa Juventus in vista della decisiva trasferta di Lisbona per mantenere aperto uno spiraglio di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri ha svolto la classifica seduta di rifinitura alla Continassa, alla quale ha partecipato anche Federico Chiesa, reduce dalle buone sensazioni destate nel test in famiglia (con tanto di doppietta) di sabato scorso. Dal club bianconero traspare però la volontà di procedere con la necessaria prudenza in merito al completo recupero dal grave infortunio al ginocchio di gennaio e, salvo clamorosi colpi di scena, l'attaccante non dovrebbe essere aggregato al gruppo che affronterà il Benfica.







Niente da fare anche per Paul Pogba, che dalla scorsa settimana ha iniziato a lavorare gradualmente col pallone, ma ancora lontano da una forma accettabile. Lo staff tecnico e sanitario della Juventus è comunque al lavoro per cercare di metterlo a disposizione di Allegri tra la fine di questo mese e i primi di novembre, in tempo utile per la doppia delicata sfida all'Inter in campionato e al Paris Saint-Germain in Champions. Ma soprattutto per rimetterlo in condizioni ideali da provare a strappare in extremis una convocazione con la Francia per il Mondiale che prende il via il prossimo 21 novembre.