Perché tra i vari limiti di una rosa incompleta c'è un buco che Max Allegri ha evidenziato praticamente in ogni amichevole, quello dell'esterno offensivo sinistro. In altri reparti non è che vada molto meglio, ma non è numericamente che si può valutare il problema: per un centrocampista in più (da Leandro Paredes in poi) ne serve uno in meno (possibilmente Arthur), così via anche in difesa. In attacco il ruolo del vice-Vlahovic è almeno momentaneamente occupato da Moise Kean, mentre sulla sinistra Allegri ha messo prima lo stesso Kean, poi Juan Cuadrado, infine ha alternato Matias Soulé e Angel Di Maria: insomma, aspettando Federico Chiesa,un po' perché la volontà del giocatore è chiara, un po' perché il contratto di Kostic è in scadenza, un po' perché i rapporti tra i club sono molto buoniquando i bianconeri torneranno al lavoro per preparare la sfida al Sassuolo, evitando a Kostic (che ha già salutato tutti) un'altra uscita con l'Eintracht come quella della Supercoppa Europea con il Real Madrid.