In Inghilterra si è sparsa più di una voce su un potenziale interessamento della Juventus per prenotare Eriksen a parametro zero in estate. Nuovo duello di mercato con l'Inter? In realtà, il direttore sportivo bianconero Paratici ha sempre stimato il danese e aveva avuto più di un contatto col suo entourage per giugno, ma prima di prendere Dejan Kulusevski, un'operazione per presente e futuro - anche onerosa - che ha visto la Juve preferire un talento classe 2000 come lo svedese rispetto all'affare Eriksen. E l'Inter è al lavoro per provare a chiudere il colpo in tempi brevi...