Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha superato tutti nella corsa a Marash Kumbulla. Prima il face to face di domani tra club e Conte, poi la dirigenza nerazzurra inizierà a battere i primi colpi di mercato dopo l’affare ad effetto Hakimi. Staccate nella corsa rimangono Juventus e Lazio, tanto che i biancocelesti si sono buttati su un nuovo profilo, Kim Min-Jae del Beijing Guoan in Cina.