Adrien Rabiot ha dato il gol dell'ultima speranza in Champions League, quello del 3-2 contro il Porto, che però non ha dato la spinta sufficiente per trovare il poker salvifico. Il francese della Juventus continua ad avere mercato in Inghilterra: come scrive Tuttosport, l'Everton di Carlo Ancelotti sta pensando all'ex Paris Saint-Germain.