La Juventus batte l'Udinese per 2-0 alla Dacia Arena. La squadra di Allegri porta a casa tre punti relativamente facili e lo fa anche con un esordio particolare. Nel match di questo pomeriggio, infatti, la Vecchia Signora ha vestito per la prima volta in assoluto in questa stagione la seconda color sabbia, fin qui mai utilizzata dalla squadra di Massimiliano Allegri.