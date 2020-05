Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, è intervenuto a Radio Sportiva, commentando il caso Chiellini-Balotelli: "Giorgio ha fatto una crescita importante e ha lavorato sui propri limiti. E' un professionista serio e i numeri lo raccontano. Gli auguro di chiudere la carriera nel modo più esaltante, con la vittoria in Champions. Gli voglio bene e lo stimo come persona ancor prima che calciatore, ma prima di fare certe dichiarazioni poteva pensarci di più, perché fomenti veleno che in questo momento non c'è bisogno".