Cristiano Zanetti, ex centrocampista della Juventus, parla a Radio Bianconera del ritorno di Gigi Buffon, suo compagno a Torino e in Nazionale: "Il ritorno di Buffon? Siamo proprio sicuri che faccia il secondo? È una trattativa un po’ strana, l’anno scorso ha fatto bene. Sicuramente Szczesny avrà delle pressioni, stiamo comunque parlando di Buffon che è il miglior portiere del mondo. Buffon dovrà essere molto intelligente per il bene della Juve, non è facile. Credo giocherà quest’anno e poi farà il dirigente, ma non è comunque semplice per Buffon stare in panchina. Alla prima incertezza di Szczesny immagino cosa potrebbe succedere. Mi ha sorpreso molto, mi aspettavo tornasse alla Juventus direttamente come dirigente. Non ce lo vedo a fare il secondo, sono sincero. Quest’anno Szczesny avrà un compito molto più difficile dello scorso anno".