In uscita dal Psg ci sono tanti giocatori. Uno forse non verrà svenduto, ma il suo storico scarso feeling con Luis Enrique può trasformarlo in un'occasione di mercato: è Fabian Ruiz. Uno che Cristiano Giuntoli conosce bene. Uno che potrebbe fare al caso della Juve a determinate condizioni. Un'idea già ipotizzata da alcuni intermediari, pista che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.