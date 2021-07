Nel gruppo che è tornato ad allenarsi alla Continassa è apparso, come ogni anno dal 2016 in poi,, tornato dall’ennesimo prestito al Genoa. È tornato per ripartire, ancora in prestito, ma(23 milioni alla Dinamo Zagabria e 1,5 a stagione al giocatore),e magari chissà anche sperare in un suo rilancio. Si sperava che ciò avvenisse nelle precedenti esperienze in prestito, allo Schalke 04, alla Fiorentina, all’Anderlecht, e da ultimo al Genoa. In rossoblù ha segnato 3 gol e due assist, troppo pochi in 38 presenze totali (di cui solo 16 da titolare) fra campionato e coppa.Ora è in ritiro alla Continassa con la Juve, ma non ha nessuna possibilità di restare.. La Juve e il suo entourage hanno un mese e mezzo per trovare una soluzione. Nel frattempo, Pjaca: mentre lui fatica a ritrovarsi, Orsic e Brekalo fanno faville nella Dinamo e nel Wolfsburg. A 26 anni, la stagione che sta per iniziare rappresenterà veramente, non tanto per conquistarsi un posto nella Juve – per quello è troppo tardi – quanto