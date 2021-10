. Il tecnico bianconero era stato chiaro al momento della prima sosta per le nazionali, dopo la partenza schock in campionato con il pareggio di Udine e la sconfitta in casa con l'Empoli: "".Nel frattempo,, tornando a respirare ossigeno e a guardare in avanti. Dopo questa interruzione, il calendario prevede. In mezzo, il doppio confronto con loin Champions.di dare un'occhiata a punti e posizione., perché se la Juve sarà riuscita a dare un seguito ai treconsecutivi da cui arriva, la stagione potrà prendere una certa piega. Invece, se dovessero ripresentarsi iche avevano contraddistinto le prime quattro giornate, si farebbero altri discorsi. Il dato di fatto è che,, le due rivali storiche che i bianconeri affronteranno rispettivamente il 17 e il 24 ottobre,. La Juve ora affronta la sosta rinfrancata dai recenti successi, ma dopo la sosta arriverà il momento della verità, come ha ammesso Allegri: