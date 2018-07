Miralemè considerato incedibile dalla Juventus e da Massimiliano Allegri. Il centrocampista bosniaco non è sul mercato, ma appare prossimo al rinnovo di contratto al rialzo fino a 6 milioni di euro a stagione. L'interesse di Manchester City, che ha perso Jorginho nella corsa con il Chelsea, e del Barcellona, ansioso di rinforzare un reparto senza troppa qualità dopo l'addio di Andres Iniesta, però, è fortissimo. Motivo per cui i bianconeri, secondo quanto riportato da La Stampa, nel caso dovessero guadagnare una cifra folle dalla sua cessione, sarebbero pronti a fiondarsi su Sergej Milinkovic-Savic, per strapparlo alla Lazio.