Gabriel Jesus alla Juve: colpo ambizioso, ma che potrà diventare realtà. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il talento è in uscita dal Manchester City e può diventare una vera occasione per la Juventus. "Siamo nell’ambito dei cosiddetti preliminari, visto che questo mercato, particolarmente a rilento, ancora obbliga a muoversi a vista", dice la rosea. Moltissimo dipende, ovviamente, dal futuro di Cristiano Ronaldo. Le candidature di Mauro Icardi e di Dusan Vlahovic sono ormai note da tempo, ma gli affari non decollano e così è spuntato Gabriel Jesus. Ecco perché su questo fronte i vertici juventini contano di poter imbastire (eventualmente) un’operazione articolata: vale a dire con un prestito in partenza e la possibilità di un riscatto a lungo termine. "È presto per parlare di trattativa vera e propria, ma qualche approfondimento c’è già stato. Gli intermediari si sono messi al lavoro sull’argomento", chiosa la Gazzetta.