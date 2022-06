Il centrocampista brasiliano Arthur non voleva la Juventus. È questo il retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport che è tornata indietro di qualche anno fino ai tempi dello scambio con Pjanic. Arthur non voleva lasciare il Barcellona, ma il club catalano ha spinto per l'addio perché il suo sacrificio era fondamentale per sistemare i conti del club.