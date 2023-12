Luis Hasa ha il contratto in scadenza con la Juve? Non proprio, perché il club bianconero ha dalla sua un'opzione per il prolungamento automatico. Eppure il talentino campione d'Europa Under 19 verrà blindato con un rinnovo vero e proprio, con adeguamento dell'ingaggio e un progetto tecnico chiaro che lo legherà alla Juve fino al 2027 con opzione per un altro anno.