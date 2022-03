Dopo l'addio annunciato di Paulo Dybala a fine stagione, la Juventus volta pagina e si guarda intorno per cercare un sostituto. La Stampa racconta di un ritorno di fiamma per Anthony Martial: l'attaccante del Manchester United, infatti, sarebbe uno dei profili individuati per prendere il posto dell'argentino. La Juve ci aveva già provato a gennaio quando però il francese è andato in prestito a Siviglia, ma in estate potrebbe essere fatto un nuovo tentativo.