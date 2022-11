Sul mercato. José Mourinho è stato chiaro, dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo ha messo alla porta Rick Karsdorp, colpevole di un atteggiamento poco professionale e per questo motivo invitato candidamente a trovarsi una nuova squadra. Una presa di posizione condivisa dalla Roma, che sta dalla parte del suo allenatore, ma che ora deve trovare una sistemazione al terzino olandese, in scadenza nel 2025. Un'impresa, perchè all'orizzonte non c'è nessun club pronto ad acquistarlo a titolo definitivo.



C'E' LA JUVE - Su di lui ci sono diversi club olandesi, il Feyenoord su tutti, ma occhio anche alla pista italiana. Karsdorp è sul taccuino della Juventus, a caccia di un'alternativa al 34enne Cuadrado, che per ovvie ragioni anagrafiche non può giocarle tutte. Al momento è solo un'idea, ma non è da escludere che nei prossimi possa esserci un contatto tra Paratici, Arrivabene e Johan Henkes, agente del terzino. Lo stipendio, 2 milioni di euro netti, non sarebbe il problema, l'ostacolo è rappresentato dalla richiesta della Roma. Che vuole una cessione a titolo definitivo, mentre la Juve è disposta a trattare solo per il prestito.