Nicola Legrottaglie, ex difensore, tra le altre, della Juventus, parla di Matthijs de Ligt, centrale dei bianconeri, a Radio Bianconera: "Secondo me può fare la storia del calcio in questo ruolo, già sanno che ha delle caratteristiche di un calcio moderno, è forte fisicamente e ha buoni piedi. Secondo me lui deve giocare più degli altri, dove è da capire, dipenderà molto anche dalle condizioni di Chiellini e Bonucci. Secondo me giocherà tantissime partite"