La Juventus si muove per Federico Chiesa, in una sfida che vede protagoniste anche Inter, Napoli, Manchester United e Manchester City. Secondo Tuttosport, la Fiorentina vuole blindare l’esterno d’attacco e a meno di proposte choc non lo lascerà partire in questa finestra di mercato: questo però potrebbe essere un vantaggio per i bianconeri, che proveranno il replay del colpo Bernardeschi anche nella prossima stagione senza veder approdare Chiesa in una squadra rivale.