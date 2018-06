Su La Stampa si parla di Golovin. La Juve vuole cedere Sturaro in Inghilterra per 20 milioni e con la stessa cifra comprare il russo Golovin. Le grandi manovre bianconere sono in corso e la partita più delicata è quella che coinvolge il talentuoso centrocampista del Cska Mosca: il Mondiale, con la sua vetrina, non aiuta ad evitare il rischio asta e per questo i campioni d’Italia adesso vogliono accelerare dopo il buon debutto del 22enne che piace anche al Barcellona. La Juve ha già un accordo di massima con Aleksandr Golovin, mentre con il club moscovita la trattativa è in corso. Il Cska alza la posta di continuo, ma i bianconeri provano a chiudere per 20 milioni di euro più ricchi bonus o una percentuale su una futura rivendita.