Secondo il quotidiano Sport in Catalogna, il Barcellona non vuole mollare Miralem Pjanic. Nonostante le difficoltà nell'includere Arthur nell'affare con la Juve, infatti, il Barça ha fatto sapere di voler provare a trovare un accordo già entro questa settimana per arrivare a giugno con l'operazione impostata, scrive Sport.