La Juventus è interessata a Paul Pogba per rinforzare il centrocampo. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto in estate con il Manchester United. Tuttavia stando a quanto riporta il Corriere dello Sport l'unica condizione per far tornare il giocatore a Torino sarebbe che accettasse le condizioni imposte dalla società sull'ingaggio offerto.